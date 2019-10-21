Malatya'da meme kanserinde geçen yıl 27 kadına erken tanı kondu

Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, geçen yıl kentte 26 bin vatandaşa meme kanseri taraması yaptıklarını hatırlatarak, 27 kadında meme kanserine erken tanı koyduklarını belirtti.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Bentli, müdürlük binasında gazetecilere açıklama yaptı.

Meme kanseri farkındalığını arttırmak amacıyla bir dizi etkinlik yapacaklarını dile getiren Bentli, Atatürk ve İnönü caddelerindeki ağaçlara kansere dikkati çekmek amacıyla pembe kurdele bağladıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının meme kanserinde erken tanının önemine ilişkin eğitimler vereceğini aktaran Bentli, "Bu konuda vatandaşların aile hekimlikleri ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) başvurusunu arttırmayı planlıyoruz. Özellikle 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri taraması için aile hekimlikleri ile KETEM'e başvurmalarını öneriyoruz. Yine 40 yaşına kadar da kadınların 2 yılda bir klinik muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl 26 bin vatandaşa meme kanseri taraması yaptıklarını hatırlatan Bentli, "27 erken tanı yakaladık. Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı çok önemli. Tam tedavi ile hastalık iyileşebilecek duruma geliyor. " ifadelerini kullandı.