Malatya'da merdivenden düşen kişi öldü - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bindal Mahallesi'nde yaşayan Okan Söylemez (44), evinin merdiveninden indiği sırada dengesini kaybederek düştü.
Başını beton zemine çarpan Söylemez, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Söylemez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: AA
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