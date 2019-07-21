Malatya'da merdivenden düşen kişi yaralandı
47 dakika önce
Malatya'da iş yerine tabela asmaya çalışırken merdivenden düşen kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:27 Kaynak: AA
'da iş yerine tabela asmaya çalışırken merdivenden düşen kişi yaralandı.
Kent merkezinde Halep Caddesi'ndeki bir iş yerine tabela asmak için merdivene çıkan İsmet Akça
(55), dengesini kaybederek yere düştü.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından Turgut Özal
Tıp Merkez'ne kaldırılan Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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