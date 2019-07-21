Son Dakika Haberleri: Malatya'da merdivenden düşen kişi yaralandı
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Malatya'da merdivenden düşen kişi yaralandı

47 dakika önce

Malatya'da iş yerine tabela asmaya çalışırken merdivenden düşen kişi yaralandı.

Malatya'da merdivenden düşen kişi yaralandı, System.String[]
Malatya'da iş yerine tabela asmaya çalışırken merdivenden düşen kişi yaralandı.
Kent merkezinde Halep Caddesi'ndeki bir iş yerine tabela asmak için merdivene çıkan İsmet Akça (55), dengesini kaybederek yere düştü.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkez'ne kaldırılan Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Malatya, Akça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:27 Kaynak: AA
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