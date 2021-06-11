Malatya'da "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında sportif etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında gönüllü gençler, öğrencilerle buluştu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton, matrak, geleneksel okçuluk gibi sportif faaliyetlerin yansıra satranç, mangala, ebru, yüz boyama, sokak oyunları gibi sosyal ve kültürel etkinlikler yapıldı.

Gönüllü gençler daha sonra Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında, ilçede eğitim gören Suriyeli öğrenciler ile sosyal uyum faaliyetleri, eğitsel ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, etkinliklerin ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğlenirken öğrenme fırsatı bulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.