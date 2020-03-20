Malatya'da meslek liseleri dezenfektan ve maske üretiyor - Son Dakika
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Malatya'da meslek liseleri dezenfektan ve maske üretiyor

6 saat önce

Yeni tip korona virüs salgının ardından Türkiye genelindeki meslek liseleri önemli katkıda bulunuyor.

Malatya'da meslek liseleri dezenfektan ve maske üretiyor, System.String[]

Yeni tip korona virüs salgının ardından Türkiye genelindeki meslek liseleri önemli katkıda bulunuyor. Malatya'da Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de maske ve dezenfektan üretimine başladı.


Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfektan üreten Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile maske üretimine başlayan Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, dezenfektan üreten Malatya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ile bir araya gelerek, dezenfektan taleplerini karşılamak için yoğun bir şekilde çalışan öğrencileri tebrik etti. Tatlı, okul müdüründen dezenfektan üretim süreci ve aşamaları hakkında bilgi aldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfektan üretiminin ardından, piyasada maske bulma sıkıntısı yaşanması üzerine meslek liseleri maske üretmeye başladı. Maske bulunmadığı bugünlerde Malatya Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okullarında maske üreterek, önemli bir boşluğu dolduracak.


Maske üretimi yapan Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri kendilerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'ya üretime hazırlık süreciyle ilgili bilgi verdiler. - MALATYA

Anadolu Lisesi, Fatma Aliye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:56 Kaynak: İHA

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