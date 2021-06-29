Malatya'da 'Mesleki eğitimde kolektif etki' çalıştayı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 'Mesleki eğitimde kolektif etki' çalıştayı düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda 'Mesleki Eğitimde Kolektif Etki' çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, MTSO Başkan Vekili Celal Abbas Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve iş insanları katıldı.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel'in moderasyonunda gün boyu sürecek olan çalıştayda, mesleki eğitime iş dünyasının bakış açısı, istihdamda nitelikli personel ihtiyaç analiz tespiti, mesleki eğitim ve dünyadaki mesleklerin değişim yönü konuları ele alınacak. - MALATYA