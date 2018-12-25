Son Dakika Haberleri: Malatya'da Metruk Ev Yandı

Malatya'da Metruk Ev Yandı

1 saat önce

Malatya'da bir metruk ev yandı.

Malatya'da Metruk Ev Yandı, System.String[]
Malatya'da bir metruk ev yandı.

Alınan bilgiye göre Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde tek katlı metruk bir evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye 2 araç ve 7 personelle müdahale ederek, yangını söndürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:47 Kaynak: AA

Battalgazi, Malatya, Güncel
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