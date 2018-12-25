Malatya'da Metruk Ev Yandı
1 saat önce
Malatya'da bir metruk ev yandı.
Malatya
'da bir metruk ev yandı.
Alınan bilgiye göre Battalgazi
ilçesi Uçbağlar Mahallesi'nde tek katlı metruk bir evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
2 araç ve 7 personelle müdahale ederek, yangını söndürdü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:47 Kaynak: AA
Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi
Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti
Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi
Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Hayvan Fosili Bulundu