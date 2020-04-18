Malatya'da meydan ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Malatya'da meydan ve sokaklar boş kaldı

Malatya'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya'da gün sessiz başladı. Kentte, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Soykan, 15 Temmuz ve Emekliler Meydanı'nın boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi. DRONELERLE DENETLENDİ

Kent meydanı ve Kapalı Çarşı bölgesinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan Malatyalılar, yasak sürecini evlerinde geçiriyor. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin en işlek cadde ve sokaklarında drone ile denetim yapıyor.