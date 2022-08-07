Kazada 34 DR 7322 plakalı otomobilin sürücüsü A.B. ve 44 ACH 361 plakalı aracın sürücüsü B.A. ile otomobillerde bulunan A.B, M.B, İ.E.B, A.B.B, Y.E.Y, E.B. ve B.B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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