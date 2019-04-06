Son Dakika Haberleri: Malatya'da Mezar Taşları Otomobil Fiyatına Satılıyor

Malatya'da Mezar Taşları Otomobil Fiyatına Satılıyor

1 saat önce

Malatya'da mezar taşları otomobil fiyatına satılıyorMALATYA - Malatya'da otomobil fiyatına yapılan mezar taşları görenleri şaşırtıyor.

Malatya'da mezar taşları otomobil fiyatına satılıyor

MALATYA - Malatya'da otomobil fiyatına yapılan mezar taşları görenleri şaşırtıyor.
Hem mezarı korumak hem de estetik bir görüntü sağlamak için mermer ve granitten yapılan mezar taşları fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Sipariş üzerine yapılan mezar taşlarının fiyatı 2 ile 20 bin TL arasında değişiyor. Yapım süresi 1 ile 10 gün süren mezar taşlarının ince işçilik ile yapıldığını söyleyen mermer ustası Fatih Sekmen, fiyatlar hakkında bilgiler verdi. Özellikle el işleme yapılan detaylı motiflere sahip modellerin ilgi gördüğünü aktaran Sekmen, genelde mezarları kendilerinin tasarladığını ama bazen müşterilerin tasarımlarını da mezar haline getirdiklerini söyledi.
İşini severek yaptığını kaydeden mermer ustası Mehmet Kaya ise, 20 bin TL'ye kadar mezar taşının olduğunu dile getirerek herkesin bütçesine göre mezar taşı yaptıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:16 Kaynak: İHA

Malatya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor, 16 Yıllık Dedikoduya Son Noktayı Koydu Kuşadası'nın Yeni Belediye Başkanı Ömer Günel Makam Araçlarının Kademeye Çekilmesi Talimatını Verdi Muhtar Adayı, 600 Yakınını İnşaat Halindeki Evlere Kaydettirip Seçimi Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 12:00:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Mezar Taşları Otomobil Fiyatına Satılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]