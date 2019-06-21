Son Dakika Haberleri: Malatya'da "mezuniyet kınası" etkinliği
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Malatya'da "mezuniyet kınası" etkinliği

1 saat önce

Malatya'da üniversiteden mezun olan öğrenciler için "mezuniyet kınası" etkinliği düzenlendi.

Malatya'da
Malatya'da üniversiteden mezun olan öğrenciler için "mezuniyet kınası" etkinliği düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilik dönemleri boyunca gönüllülük faaliyetleri yürüten 16 kız öğrenci, mezuniyetlerini kına yakarak kutladı. Pasta da kesen öğrenciler, mezun olmanın sevincini yaşadı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Memnune Denizhan, yaptığı konuşmada, üniversite öğrenimleri süresince gönüllülük faaliyetlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve gençlere örnek olan mezunlara teşekkür ederek, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri programı geleneksel hale getireceklerini belirtil
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Beydağı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Malatya, Kültür Sanat
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