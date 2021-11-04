Malatya'da Milli Ağaçlandırma Günü'yle ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası çerçevesinde Türkiye genelinde 11 Kasım'da düzenlenecek Milli Ağaçlandırma Günü ile ilgili toplantı Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, büyükşehir ve ilçe belediye yetkilileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Vali Baruş, konuşmasında, daha önceki Vali Ulvi Saran ve Orman Bölge Müdürlüğünün katkıları ile Beydağı mevkisinde dikilen fidanların tutma oranının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Beydağı'na dikilecek fidanlarla burasının daha yeşil bir görünüme kavuşacağını ifade eden Baruş, şöyle devam etti:

"Bu yıl da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Beydağı mevkisinde fidan dikim etkinliği gerçekleştireceğiz. Böylece Beydağı'nın yamaçları daha güzel bir görünüme sahip olacak ve orman varlığımız da artacak. Diğer kurumlarımızın da katılımıyla toplam 13 bin 500 fidan toprakla kavuşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen bu proje ile 2022 yılında 84 milyon insanımızın her bir ferdi için 3 fidan olmak üzere toplam 252 milyon fidanın toprakla buluşturulması öngörülmüştür. Bu kapsamda Malatya'da da 2 milyon 250 bin fidanın dikimi sağlanacak. Böylece hem orman varlığımız artacak hem soluduğumuz hava temizlenecek hem de su kaynaklarımızın verimli hale gelmesine katkı sağlayacak. Doğamız güzelleşecek ve doğal kaynaklarımız için büyük bir kazanç elde etmiş olacağız."

Baruş, su kaynaklarını korumak ve arttırmak için de en önemli çözüm yolunun toprağın ağaçlandırılması olduğunu vurguladı.