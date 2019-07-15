Malatya'da Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü
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Malatya'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümü dolayısıyla Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümü dolayısıyla Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.
15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüş yaptı.
Milli Birlik yürüyüşüne Malatya Valisi Aydın
Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
, İlçe Belediye Başkanları, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehteran ekibi öncülüğünde kol kola giren protokol üyeleri ve vatandaşlar İnönü Kapalı Çarşı üstündeki etkinlik alanına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. - MALATYA
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