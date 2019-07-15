Son Dakika Haberleri: Malatya'da Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü

4 saat önce

Malatya'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümü dolayısıyla Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.

Malatya'da Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü, System.String[]
Malatya'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümü dolayısıyla Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Milli Birlik yürüyüşüne Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanları, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran ekibi öncülüğünde kol kola giren protokol üyeleri ve vatandaşlar İnönü Kapalı Çarşı üstündeki etkinlik alanına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. - MALATYA
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:47:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]