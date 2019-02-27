Malatya'da Minibüs Dereye Devrildi: 2 Yaralı
27 dakika önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Osman Çönüş yönetimindeki 38 TP 609 plakalı minibüs, Suçatı
mevkisinde kontrolden çıkarak Gül Deresi'ne devrildi.
Kazada, minibüste sıkışan sürücü ile yanında bulunan Yusuf Çil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:26 Kaynak: AA
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