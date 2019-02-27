Son Dakika Haberleri: Malatya'da Minibüs Dereye Devrildi: 2 Yaralı

Malatya'da Minibüs Dereye Devrildi: 2 Yaralı

27 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da Minibüs Dereye Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Osman Çönüş yönetimindeki 38 TP 609 plakalı minibüs, Suçatı mevkisinde kontrolden çıkarak Gül Deresi'ne devrildi.

Kazada, minibüste sıkışan sürücü ile yanında bulunan Yusuf Çil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:26 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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