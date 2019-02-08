Son Dakika Haberleri: Malatya'da Minibüs Devrildi: 10 Yaralı

Malatya'da Minibüs Devrildi: 10 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Malatya'da Minibüs Devrildi: 10 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Hasan Deniz idaresideki 03 EF 0344 plakalı minibüs, Malatya-Kayseri D 300 kara yolu Yazıköy mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza yaralanan sürücü ile araçtaki Neslihan (23) ve Berat Ayhan (64), Selma (40), Ahmet (43) ve Nurcan Kav (41), Mustafa (45) ve Zeynep Taştan (47), Mehmet ve Oktay Deniz ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Selma Kav ve Oktay Deniz, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D 300 kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA

Darende, Malatya, Güncel
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