Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sularında Battalgazi yolu Vaizpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D. A. idaresindeki 44 AAR 453 plaka Hyundai marka otomobil O. T. yönetimindeki 80 ADB 237 plaka servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA