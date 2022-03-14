Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

14.03.2022 14:24
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Ali Toraman yönetiminde içerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu 44 J 5653 plakalı minibüs, Ali Kuş idaresindeki 63 YT 875 plakalı otomobille Taşmış Mahallesi Çermik Kümeevleri mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan 4 yaralı, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri, yerde yatan yaralıların üzerine kıyafetlerini örterek hastaneye sevklerini sağladı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı

Minibüs, İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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