Son Dakika Haberleri: Malatya'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
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Malatya'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

1 saat önce

Malatya'da minibüsün çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Malatya'da minibüsün çarptığı çocuk yaralandı, System.String[]
Malatya'da minibüsün çarptığı 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Malatya- Ankara karayolu Şeker Lojmanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden E.C. yönetimindeki 35 KE 9917 plakalı minibüs, bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki H.D.'ye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Malatya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:07 Kaynak: İHA
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