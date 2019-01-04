Malatya'da Misafirlikte Olan Ailenin Evi Yandı
40 dakika önce
MALATYA'da, mutfakta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
MALATYA'da, mutfakta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evde oturanların misafirlikte olması ise olası facianın önüne geçti.
Yangın, gece saatlerinde Göztepe Mahallesi
'ndeki evin mutfağında bilinmeyen nedenle çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, ev ise kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi ailenin yangın sırasında misafirlikte olduğu öğrenilirken, itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
- Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:54 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Saldırı Düzenlendi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü
NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı