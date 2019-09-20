Son Dakika Haberleri: Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi
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Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi

1 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da mısır dönemine ait el yazması ele geçirildi, System.String[]

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma, papirüs kağıdına yazılı Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eşkalleri belirlenen şüphelilerin aracını Doğanşehir'in Sürgü Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen ve papirüs kağıdına yazılan 53 sayfalık el yazması ele geçirildi.

Kitabı muhafaza altına alan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Doğanşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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