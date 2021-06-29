MALATYA'DA MOBİL AŞI EKİPLERİ, ENGELLİ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYOR - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, evde bakım yardımından faydalanan engellilere yönelik aşı uygulamasına devam ediyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında, evde bakım yardımından faydalanan engelli vatandaşlara aşı uygulamasına devam ediyor. Aşı olmayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli kişiler tespit edildikten sonra hastane bünyesinde kurulan mobil aşı ekipleri, vatandaşların ikametlerine giderek aşı uyguluyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden edinilen bilgiye göre, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Evde Sağlık' birimi olarak, 21 sağlık personeli, 3 hekim, 5 şoför olarak, yaklaşık 2 bin 500 hastaya hizmet vermekteyiz. 20 Ocak tarihinden itibaren 1941 doz aşı yapmış bulunmaktayız. Yaklaşık 1 ay önce sağlık bakanlığımız tarafından engelli hastalarımızın aşılanması başlatılmıştır, zaman kaybetmeden engelli hastalarımızı aşılamaya başladık, şu anda da ikinci doz aşılarımızı yapmaktayız" denildi.