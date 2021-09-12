Malatya'da 'Modifiyeli Araç Festivali' - Son Dakika

MALATYA Modifiyeciler Kulübü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Modifiyeli Araç Festivali' renkli görüntülere sahne oldu.

Malatya Modifiyeciler Kulübü tarafından bu yıl 2'nci 'Modifiyeli Araç Festivali' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi oto parkında düzenlenen festivale 500'ün üzerinde araç katıldı. Farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti.