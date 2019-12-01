Son Dakika Haberleri: Malatya'da motosiklet hırsızlığı iddiası
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Malatya'da motosiklet hırsızlığı iddiası

6 saat önce

Malatya'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da motosiklet hırsızlığı iddiası, System.String[]

Malatya'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi Pamukçu Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği 44 KZ 201 plakalı motosikletin sürücüsü A.E'yi durdurdu.

Ekiplerin yaptığı sorgulama sonucunda motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Şüpheli A.E. gözaltına alınırken, çalıntı olduğu belirlenen motosiklete el konuldu.

Yeşilyurt, Pamukçu, Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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