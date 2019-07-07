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Malatya'da, motosiklet hırsızlığı kamerada

29 dakika önce

MALATYA'da, bir iş yerinin önünde zincirli olan motosikletin, 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da, motosiklet hırsızlığı kamerada, System.String[]
MALATYA'da, bir iş yerinin önünde zincirli olan motosikletin, 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen Cuma günü İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol mevkiinde kimliği belirsiz 3 kişi, bir iş yerinin önünde zincirli olan park halindeki motosikleti çaldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından polis, şüphelilerin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:45 Kaynak: DHA
Malatya, Güncel
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