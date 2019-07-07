Malatya'da, motosiklet hırsızlığı kamerada
1 saat önce
Malatya'da, motosiklet hırsızlığı kameradaMalatya'da, bir iş yerinin önünde zincirli olan motosikletin, 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
'da, motosiklet hırsızlığı kamerada
Malatya'da, bir iş yerinin önünde zincirli olan motosikletin, 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen Cuma günü İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol
mevkiinde kimliği belirsiz 3 kişi, bir iş yerinin önünde zincirli olan park halindeki motosikleti çaldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından polis, şüphelilerin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.
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