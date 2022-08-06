Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde muhtelif tarihlerde meydana gelen üç ayrı motosiklet hırsızlığı ile 140 kilogram kuru kayısı hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlatan ekipler, izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde olayların aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen 6 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet ve kayısı hırsızları yakalandı - Son Dakika

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