Son Dakika Haberleri: Malatya'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.

Malatya'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.

Fehmi Çiçek yönetimindeki 46 F 6346 plakalı otomobil, Cevat Paşa Mahallesi Bostanbaşı Kavşağı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli motorize polis ekibiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve isimleri henüz öğrenilemeyen motosikletteki iki polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşilyurt, Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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