Malatya'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.
Fehmi Çiçek yönetimindeki 46 F 6346 plakalı otomobil, Cevat Paşa Mahallesi Bostanbaşı Kavşağı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli motorize polis ekibiyle çarpıştı.
Kazada yaralanan ve isimleri henüz öğrenilemeyen motosikletteki iki polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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