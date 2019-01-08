Malatya'da Muhtarlık Kavgası: 10 Yaralı
19 dakika önce
Malatya'da iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Malatya
'da iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Polis
kavgaya biber gazıyla müdahale ederken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi
ilçesi Halfettin Mahallesi İyiliksever Sokak'ta esnaflık yapan akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmada zorlanan polis biber gazıyla müdahale etti. Yaralılardan çoğunun tedaviyi kabul etmediği olayda 2 kişi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri hastanede ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. 6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
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