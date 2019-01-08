Malatya'da 'Muhtarlık' Kavgası: 4 Yaralı, 9 Gözaltı
48 dakika önce
MALATYA'da yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi ve yakınları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi ve yakınları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.
Kavga, akşam saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde muhtar adayı olan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Ünal A., Emre A., Süleyman K. ve Orhan S., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis
kavgaya karıştığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:40 Kaynak: DHA
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