Malatya'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya
'nın Pütürge
ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda, oy verme işlemleri sırasında muhtar adaylarının tarafları arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Yaralı 112 Acil Servis
ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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