Malatya'da mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 49 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
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Malatya'da mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 49 kişiye para cezası uygulandı

6 saat önce

Malatya'da mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 49 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 49 kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Malatya'da mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 49 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi'nde daha önce mühürlenen iş yeri içerisinde tombala oynatıldığını tespit etti.

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen operasyonda, işletme sahibi bir kişiye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozmak" suçundan işlem yapıldı.

Kumar oynadığı görülen 49 kişiye ise 15 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

Tombala makinesine, kartlarına ve pullarına el konuldu.

Öte yandan Akpınar Mahallesi'nde bir depoda paramatik cihazıyla kumar oynandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Ekiplerce paramatik cihazına el konuldu, bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

Ahlak Büro Amirliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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