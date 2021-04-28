Malatya'da mühürlenmiş iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da mühürlenmiş bir iş yerine kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Hamam Mahallesi'nde daha önce "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" mühürlenen bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı, iş yeri ise yeniden mühürlendi.