Malatya'da müşahitlerin öldürülmesi davasında karar çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da müşahitlerin öldürülmesi davasında karar çıktı - Son Dakika

Malatya'da müşahitlerin öldürülmesi davasında karar çıktı

6 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde Malatya Pütürge'de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı dava Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Malatya'da müşahitlerin öldürülmesi davasında karar çıktı, System.String[]

31 Mart yerel seçimlerinde Malatya Pütürge'de sandık başında öldürülen Saadet Partili iki müşahidin katil zanlılarının yargılandığı dava Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.


Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'nde sandık başında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev yaparken amca çocukları Hasan ve İlyas Aktaş, usulsüz oy kullanımına itiraz etmeleri sonucu öldürülmüştü.


Kırşehir'de görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını dinledi. Mahkeme heyetinin incelemeleri sonrasında "Kasten adam öldürme" suçundan 4 sanığa 2 şer kez müebbet hapis cezası verildi. C.K. adlı sanık ise yardım ve yataklık suçundan ceza aldı.


Pütürge ilçesine 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile bir grup arasında tartışma çıkmasıyla, 2 kişi öldürülmüş, 1 kişi yaralanmıştı. - KIRŞEHİR

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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