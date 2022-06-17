Malatya'da mutasavvıf Osman Hulusi Ateş dualarla anıldı - Son Dakika
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Malatya'da mutasavvıf Osman Hulusi Ateş dualarla anıldı

17.06.2022 15:30
Malatya'da mutasavvıf Osman Hulusi Ateş dualarla anıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde mutasavvıf Osman Hulusi Ateş için vefatının 32. yılı dolayısıyla hatim duası yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde mutasavvıf Osman Hulusi Ateş için vefatının 32. yılı dolayısıyla hatim duası yapıldı.

Cuma namazının ardından Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen yad programında, Osman Hulusi Ateş anıldı.

Kur'an-ı Kerim okuyup vaaz veren Hulusi Efendi Kur'an Kursu Müdürü Aydın Duman, insanlara doğruyu öğretip, maneviyat aşılayan, yüzyılın en önemli divan şairlerinden mutasavvıf Osman Hulusi Ateş'in vefatının 32'nci yılında dualarla anıldığını söyledi.

Osman Hulusi Ateş'in örnek bir vakıf insanı olduğuna değinen Duman, "Hulusi Efendi, hayatını insanlığa vakfeden büyük bir mutasavvıftır, her canlıya hizmeti şiar edinip, başta eğitim ve sağlık olmak üzere topluma önemli çalışmalar kazandırarak sabır ve sevgiyle ilmek ilmek işleyen bir gönül medeniyeti inşa etti." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dualar okundu.

Hatim duasına Osman Hulusi Ateş'in oğlu ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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Kaynak: AA

Somuncu Baba, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da mutasavvıf Osman Hulusi Ateş dualarla anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da mutasavvıf Osman Hulusi Ateş dualarla anıldı - Son Dakika
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