MALATYA'DA NAMAZ SONRASI ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM - Son Dakika
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MALATYA'DA NAMAZ SONRASI ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

09.07.2022 09:01

MALATYA'da, çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

MALATYA'da, çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe gidenler uzun süre burada kaldı, duygu dolu anlar yaşandı.

Bayram namazını Şehir Mezarlığı Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Mezarlık ve şehitliklere giden çok sayıda vatandaş hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri andı. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.

YORUMLAR
500
Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı Bayramı da koyunlarla geçiriyorlar Bayramı da koyunlarla geçiriyorlar
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALATYA'DA NAMAZ SONRASI ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALATYA'DA NAMAZ SONRASI ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM - Son Dakika
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