Malatya'da, Nisan ayı ilk toplantısını gerçekleşti - Son Dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Malatyalıların ve Meclis Üyelerinin ramazan ayını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; "Ramazan Ayının ülkemize, milletimize, alemi İslam'a ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ayrıca Akçadağ Meclis Üyemiz Mehmet Korkmaz Korona Virüs nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan Rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum, Meclisimizin başı sağ olsun. Mehmet Korkmaz'ın yerine Akçadağ Meclis üyesi olarak Bekir Şeker bundan böyle bizimle olacak. Ayrıca Meclis Üyemiz Hasan Demez'in de abisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bütün Rahmeti Rahmana kavuşmuş bütün hemşehrilerime de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Ramazan ayı hürmetine hem kovid belasından hem de diğer musibetlerden Allah memleketimizi, milletimizi ve şehrimizi esirgesin" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.