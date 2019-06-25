Son Dakika Haberleri: Malatya'da ocak-mayıs döneminde 8 yabancı şirket kuruldu
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Malatya'da ocak-mayıs döneminde 8 yabancı şirket kuruldu

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre Malatya'da ocak-mayıs döneminde yabancı sermayeli 7 limited şirket, 1 anonim şirket kuruldu.

Malatya'da ocak-mayıs döneminde 8 yabancı şirket kuruldu, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre Malatya'da ocak-mayıs döneminde yabancı sermayeli 7 limited şirket, 1 anonim şirket kuruldu.

TOBB 2019 ocak-mayıs döneminde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin iller dağılımını açıkladı. Buna göre Doğu Anadolu'da 4 anonim, 34 limited olarak toplam 38 yabancı sermayeli şirket kuruldu. TOBB verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi illerinden Erzincan, Erzurum, Van, Malatya ve Elazığ'da1, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden olan Bayburt'ta 1 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu. Doğu Anadolu Bölgesinde kurulan yabancı sermayeli anonim şirket sayısı ülke toplamında yüzde 0.78'lik pay oluşturdu. TOBB verilerine göre, bu yılın Ocak - Mayıs ayları arasında Türkiye'de 4 bin 972, Doğu Anadolu Bölgesinde 34, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 8, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 3 yabancı sermayeli limited şirket kuruldu.

Bölgede en fazla sayıda yabancı sermayeli limited şirket kurulumu 14 işletmeyle Van'da gerçekleşirken, bu ili 7 şirket ile Malatya, 3 şirketle Iğdır ve Elazığ, 2 işletmeyle Ağrı, 1 şirketle Muş, Hakkari, Erzincan, Bingöl ve Erzurum takip etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
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