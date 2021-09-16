Malatya'da odun deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangında bir traktör kullanılamaz hale gelirken depoda da hasar oluştu.

Doğu Mahallesi'nde Remzi Dulkadiroğlu 'na ait odun deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

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