Son Dakika Haberleri: Malatya'da odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
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Malatya'da odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Malatya'da odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, çevre yolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nadim Ö. yönetimindeki 19 KK 620 plakalı traktör, seyir halindeyken römork kısmının yerinden çıkması sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Nadim Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Devrilen traktör bir kepçe yardımıyla yol kenarına çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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