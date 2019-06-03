Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı
56 dakika önce
Malatya'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediği öne sürülen baba sinir krizi geçirip camla boğazını kesti.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
'da ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediği öne sürülen baba sinir krizi geçirip camla boğazını kesti.
Olay, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşinden ayrı yaşayan Ü.G. (24) sabah erken saatlerde eşinin Malik Sokak'ta bulunan ikametine giderek çocuklarını görmek istedi. Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinir krizi geçiren Ü.G. evin kapısının camını kırarak cam parçası ile boğazını kesti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.G. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis
ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - MALATYA
Türkiye şehitlerini uğurladı
Volkan Demirel kararını verdi: Fenerbahçe'ye hizmetimi henüz tamamlamadım
Malatya'da öfkeli baba dehşet saçtı
Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü