Malatya'da öğrenciler Afrika'da su kuyusu açılması için bağış yaptı - Son Dakika
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Malatya'da öğrenciler Afrika'da su kuyusu açılması için bağış yaptı

24.03.2022 10:11
Malatya'da öğrenciler Afrika'da su kuyusu açılması için bağış yaptı

Malatya'da Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri Afrika'da su kuyusu açılmasına destek amacıyla kampanya başlattı.

Malatya'da Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri Afrika'da su kuyusu açılmasına destek amacıyla kampanya başlattı.

Sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Harika Alkış ve öğrenciler Dünya Su Günü dolayısıyla Afrika'da su kuyusu için bağış kampanyası kararı aldı.

Okulda birçok veli ve öğrencinin katılımıyla başlatılan kampanya için toplanan para Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'a teslim edildi.

Proje koordinatörü Harika Alkış, manevi bir iklimin yaşandığı bu aylarda çocukların gönüllerine, iç dünyalarına ulaşabilmek ve bu manevi duyguyu onlara tattırmak için yola çıktıkların belirterek, büyük bir heyecan ve sevinçl yaşadıklarını söyledi.

Okul Müdürü Orhan Tokmak ise suyun önemine dikkati çekerek, iyiliğin paylaşıldıkça çoğalacağını ifade etti.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar da öğrenci ve öğretmenlere böyle bir konuya duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Kazım Karabekir, Malatya, Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da öğrenciler Afrika'da su kuyusu açılması için bağış yaptı - Son Dakika


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