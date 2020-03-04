Malatya'da öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e mektup yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e mektup yazdı - Son Dakika

Malatya'da öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e mektup yazdı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim gören öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçiğe mektup yazdı.

Malatya'da öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e mektup yazdı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim gören öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçiğe mektup yazdı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kernek Külliyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler, yazdıkları mektupla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Zalim Suriye rejiminin alçakça saldırıları karşısında kahramanca mücadele eden askerlere şükran duygularını dile getiren öğrenciler, yazdıkları mektuplara Türk bayrağı da çizdi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Malatya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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