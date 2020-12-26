Malatya'da öğrencilere 1930 tablet bilgisayar seti dağıtılacak - Son Dakika

Malatya'da Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere verilmek üzere gönderilen 1930 tablet bilgisayar seti ve ücretsiz internet için gerekli olan SIM kartlar öğrencilere ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 3. faz başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca dağıtılacak 500 bin tablet bilgisayar seti üçüncü faz dağıtım töreni e-konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Malatya'nın da yer aldığı 38 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 3'üncü fazla birlikte 266 bin 500 tablet bilgisayar seti teslimatı yapıldı.

Tablet dağıtımı için öğrenci listeleri okullardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine buradan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığınca da tablet dağıtımı yapılacak öğrenci listeleri belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak tablet bilgisayar seti verilecek öğrenci isimleri belirlenirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım alan öğrenciler öncelikli olmak kaydıyla yüzyüze eğitim yapıldığı dönemdeki öğrencilerin başarı ve devamsızlık durumuna ek olarak öğrencilerin kardeş sayısı da etkili oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı bu kriterlere göre öğrenci isimlerini belirledi ve Malatya'da dağıtımı yapılmak üzere 5 bin 790 kişilik isim listesini gönderdi. Bu kriterler kapsamında ilk parti dağıtılacak olan 1930 tablet bilgisayar seti ve ücretsiz internet için gerekli olan SIM kartlar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştı.

Bakanlıkça gönderilen tabletler, gelecek hafta içerisinde okullara ulaştırılarak belirlenen listedeki öğrencilere dağıtılacak.