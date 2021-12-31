Malatya'da öğrencilere "Çevre Bilinci ve İsrafın Önlenmesi" konferansı - Son Dakika

Malatya'da, Yeşilyurt Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesinde değerler eğitimi kapsamında "Çevre Bilinci ve İsrafın Önlenmesi" konferansı verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rabia Küçük, konferansta ekosistemde yer alan öğeler, doğadaki biyolojik çeşitlilik ile çevrenin insan yaşamındaki etkilerini anlattı.

Gelişmekte olan ülkelerde yılda 150 milyon ton buğdayın heba olduğunu, bu kaybın tüm fakir ülkelerdeki açlığı ortadan kaldırabileceğini ifade eden Küçük, tahıla dayalı beslenmenin hakim olduğu Türkiye'de her yıl yaklaşık 44 milyar ekmek üretildiğini ve bu ekmeklerin yaklaşık 40 milyarının tüketildiğini bildirdi.

Küçük, dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 9 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini aktararak, dünya gıda üretiminin de nüfusa yetmesinin ancak tasarrufla mümkün olacağını belirtti.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nuray Köse ise öğrencilerin çevre bilincinin arttırılmasına önem verdiklerini hatırlatarak, verdiği konferanstan dolayı Küçük'e teşekkür etti.