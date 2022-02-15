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Malatya'da öğretmen ve öğrencilere KADES anlatıldı - Son Dakika

Malatya'da öğretmen ve öğrencilere KADES anlatıldı

15.02.2022 12:48
Malatya'da öğretmen ve öğrencilere KADES anlatıldı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince öğretmen ve öğrencilere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince öğretmen ve öğrencilere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Yeşilyurt Yusuf Kenan Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine KADES anlatıldı.

KADES uygulaması ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi veren görevliler, KADES uygulamasını katılımcıların cep telefonlarına indirerek, nasıl çalıştığını gösterdi.

Görevliler, okula KADES uygulamasıyla ilgili afiş de astı.

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Emniyet Müdürlüğü, Malatya, KADES, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da öğretmen ve öğrencilere KADES anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da öğretmen ve öğrencilere KADES anlatıldı - Son Dakika
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