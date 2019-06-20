Son Dakika Haberleri: Malatya'da öğretmenlere doğal afet eğitimi
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Malatya'da öğretmenlere doğal afet eğitimi

1 saat önce

Malatya'da öğretmenlere doğal afet eğitimi verildi.

Malatya'da öğretmenlere doğal afet eğitimi, System.String[]
Malatya'da öğretmenlere doğal afet eğitimi verildi.
AFAD İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Birliği (AKUB) tarafından oluşturulan 25 kişilik ekip, bin 200 öğretmen ve personele doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla eğitim verdi.
Arama Kurtarma Birliği tarafından afet öncesi alınması gereken tedbirler ve arama kurtarma eğitimleri, öğretmen ve personellere uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitimlerde başarılı olanlara başarı belgesi verildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:26 Kaynak: AA
AFAD, Malatya, Güncel
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