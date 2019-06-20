Malatya'da öğretmenlere doğal afet eğitimi
1 saat önce
Malatya'da öğretmenlere doğal afet eğitimi verildi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:26 Kaynak: AA
'da öğretmenlere doğal afet eğitimi verildi. AFAD
İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Birliği (AKUB) tarafından oluşturulan 25 kişilik ekip, bin 200 öğretmen ve personele doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla eğitim verdi.
Arama Kurtarma Birliği tarafından afet öncesi alınması gereken tedbirler ve arama kurtarma eğitimleri, öğretmen ve personellere uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitimlerde başarılı olanlara başarı belgesi verildi.
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