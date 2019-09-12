Malatya'da okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin suç ve suç unsurlarından korunmasına yönelik okul servis araçlarının denetimi ile okul çevrelerinde genel trafik denetimi uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince denetlenen 160 okul servis aracından 5'ine bin 175, 410 araçtan 16'sına ise bin 728 ceza verildi.

Ekiplerce, 253 okul çevresi ile yakınındaki park, bahçe, metruk bina ve umuma açık mekan da kontrol edildi.

Denetimlerde 931 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı, 1 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Öte yandan, 2019 yılı "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası kapsamında, 160 servis şoförüne okul geçitlerinde yavaşlama ve geçiş hakkı verme, bin 76 araç şoförüne yaya önceliği ve güvenliği, seyir halinde cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı, bin 300 öğrenciye ise servis araçlarına binme, inme ve emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.