Son Dakika Haberleri: Malatya'da okul idarecilerinin tehdit edildiği iddiası
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Malatya'da okul idarecilerinin tehdit edildiği iddiası

39 dakika önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir okul idarecilerinin öğrenci velisi tarafından silahla tehdit edildiği öne sürüldü.

Malatya'da okul idarecilerinin tehdit edildiği iddiası, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir okul idarecilerinin öğrenci velisi tarafından silahla tehdit edildiği öne sürüldü.

Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, tehdit edildiği iddia edilen idarecilerinin görev yaptığı okulun önünde yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmasının hem ailelerine hem de öğrencilerine olumsuz yansıdığını söyledi.

Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddetin her açıdan üzücü olduğunu aktaran Söylemez, "Bir toplumun aklını, duygusunu ve umudunu temsil eden eğitimcilerin şiddete maruz kalması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi şiddet uygulayanların da en ağır cezaya çarptırılması beklentimizdir." dedi.

İsmi öğrenilemeyen velinin, çocuğunun sınıfının değiştirildiği için tartıştığı okul idarecilerini silahla tehdit ettiği iddia edildi.

Okul yöneticilerinin zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Eğitim Bir Sen, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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