Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İskender Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatından çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 67 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da okul inşaatından malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika