Son Dakika Haberleri: Malatya'da okul kantinleri denetlendi
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Malatya'da okul kantinleri denetlendi

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Malatya'da okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından okullardaki kantin, kafe ve büfelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Zabıta ekipleri tarafından, Malatya genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantin, kafeterya ve büfe gibi gıda maddesi satışı yapan işletmeler denetlendi.

Denetimlerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, gazlı ve şekerli içeceklerin satışı, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterliliği kontrol ediliyor.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birçok okulda denetim gerçekleştiren zabıta ekiplerinin, öğrencilerin hijyenik ortamlarda sağlıklı yiyecekler tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Malatya, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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